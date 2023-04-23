Павлович ответил на вопрос, что будет делать, если бой Джонса с Миочичем затянется

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович высказался о перспективах титульного боя с победителем пары Джон Джонс — Стипе Миочич после поединка с американцем Кёртисом Блэйдсом в главном бою турнира UFC Fight Night 222. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
«Что буду делать, если бой Джонса с Миочичем затянется? Отдохну, поем, посплю. Ещё раз отдохну. Подождём», — с улыбкой заявил Павлович в интервью после боя.
Напомним, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Российский боец одержал шестую победу подряд в UFC.
Блэйдс, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, что американец прервал победную серию, которая длилась три боя.
Ранее сообщалось, что бой Джонса с Миочичем пройдёт осенью, а не летом, как это ожидалось изначально.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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