«Если тебе нужны деньги…» Арман Царукян бросил вызов Бобби Грину
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, вызвал на бой американца Бобби Грина.
«У меня всё ещё нет соперника, так что если тебе нужны деньги, Бобби…» — написал Царукян на своей странице в социальных сетях.
Бобби Грин на турнире UFC Fight Night 222 в ночь на 23 апреля провёл бой с Джаредом Гордоном. Поединок был признан несостоявшимся, так как бойцы столкнулись головами. После боя Грин остался недоволен данным решением, так как лишился гонорара за победу.
Арман Царукян должен был подраться с Ренато Мойкано в главном событии турнира UFC Fight Night 223, но бразилец получил травму и бой был отменён. На данный момент россиянин так и не получил нового соперника.
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