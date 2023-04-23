«Если тебе нужны деньги…» Арман Царукян бросил вызов Бобби Грину

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, вызвал на бой американца Бобби Грина.

«У меня всё ещё нет соперника, так что если тебе нужны деньги, Бобби…» — написал Царукян на своей странице в социальных сетях.

Бобби Грин на турнире UFC Fight Night 222 в ночь на 23 апреля провёл бой с Джаредом Гордоном. Поединок был признан несостоявшимся, так как бойцы столкнулись головами. После боя Грин остался недоволен данным решением, так как лишился гонорара за победу.

Арман Царукян должен был подраться с Ренато Мойкано в главном событии турнира UFC Fight Night 223, но бразилец получил травму и бой был отменён. На данный момент россиянин так и не получил нового соперника.