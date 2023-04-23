Экс-чемпион Bellator Минаков оценил шансы Павловича в боях с Джонсом и Миочичем

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу соотечественника Сергея Павловича в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой состоялся сегодня, 23 апреля, в США.

Напомним, Павлович одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, продлив свою триумфальную серию до шести выступлений.

«Самый опасный соперник для Павловича – это Джон Джонс, а Стипе Миочич ему вполне по зубам. Джонс тоже по зубам, потому что и он не застрахован от пропущенного тяжёлого удара. В плане боевого арсенала Джонс – очень разносторонний и нестандартный боец. Он всегда хорошо готовится тактически. У него всегда неприятные стоппинги в колено, удары локтями. Это нестандартно для тяжеловесов, поэтому Джонс очень опасен, а Миочич более комфортный соперник во всех смыслах», – приводит слова Минакова издание MMA.Metaratings.ru.