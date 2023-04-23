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Промоутер Усика оценил шансы на организацию мегатурнира в супертяжёлом весе

Промоутер Усика оценил шансы на организацию мегатурнира в супертяжёлом весе
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал слух об организации турнира с участием лидеров дивизиона Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, который может состояться в конце года в Саудовской Аравии.

«Исходя из моего опыта, я считаю, что это более чем возможно. С Джошуа не так уж и сложно договариваться. Менеджер Уайлдера, Шелли Финкель, крайне благоразумный человек. Мы впервые связались с ним несколько недель назад, и у нас был довольно затяжной разговор.

Что же касается Александра Усика и его команды, то это люди, с которыми заключить сделку легче всего. Так что под вопросом остаётся всего один момент (смеётся). Это непростой человек (Фьюри), который будет вести свою игру и пытаться выжать для себя столько денег, сколько сможет», – сказал Красюк в интервью BT Sport.

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