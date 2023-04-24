Макгрегор: Нейт Диаз оторвёт голову Джейку Полу, и я с нетерпением жду этого
Поделиться
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался по поводу боксёрского поединка между американцем Нейтом Диазом и YouTube-блогером Джейком Полом.
«Думаю, что Нейт Диаз оторвёт ему голову, и я с нетерпением жду этого. Буду ли я присутствовать на бое? Скорее всего, я буду на своей яхте Lamborghini недалеко от побережья Сицилии», — приводит слова Макгрегора Sportskeeda.
Поединок по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом пройдёт 5 августа.
Нейт Диаз свой последний поединок в UFC провёл в сентябре прошлого года и выиграл в нём у Тони Фергюсона. После этого американский боец объявил об уходе из ММА и желании попробовать свои силы в боксе.
Комментарии
- 24 апреля 2023
-
11:07
-
10:58
-
10:54
-
10:17
-
10:12
-
10:08
-
01:06
-
00:36
-
00:04
-
00:01
- 23 апреля 2023
-
23:07
-
22:31
-
22:06
-
21:44
-
21:04
-
20:42
-
20:11
-
19:33
-
19:28
-
19:00
-
18:10
-
17:53
-
16:51
-
15:14
-
14:51
-
14:27
-
14:10
-
13:36
-
13:18
-
12:52
-
12:24
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:26
Партнерский контент