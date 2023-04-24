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Макгрегор: Нейт Диаз оторвёт голову Джейку Полу, и я с нетерпением жду этого

Макгрегор: Нейт Диаз оторвёт голову Джейку Полу, и я с нетерпением жду этого
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался по поводу боксёрского поединка между американцем Нейтом Диазом и YouTube-блогером Джейком Полом.

«Думаю, что Нейт Диаз оторвёт ему голову, и я с нетерпением жду этого. Буду ли я присутствовать на бое? Скорее всего, я буду на своей яхте Lamborghini недалеко от побережья Сицилии», — приводит слова Макгрегора Sportskeeda.

Поединок по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом пройдёт 5 августа.

Нейт Диаз свой последний поединок в UFC провёл в сентябре прошлого года и выиграл в нём у Тони Фергюсона. После этого американский боец объявил об уходе из ММА и желании попробовать свои силы в боксе.

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