Бывший претендент на титул UFC Рэй Борг объявил о завершении карьеры

Бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Рэй Борг (18-5) объявил о завершении карьеры.
На минувших выходных Борг, готовившийся провести дебютный поединок в Bellator, провалил взвешивание, после чего его менеджмент расторг с ним контракт, а выступление было отменено.
«На выходных всё пошло не так, как планировалось, и я не выступил. Я пообещал себе, что, если это произойдёт ещё раз, я завершу карьеру. Поэтому, забегая вперёд, я официально ухожу», – написал Борг в социальных сетях.
Рэю Боргу 29 лет. Американец дебютировал в UFC в апреле 2014 года и в октябре 2017-го сразился за титул в наилегчайшем весе, проиграв болевым приёмом звёздному американцу Деметриусу Джонсону, после чего провёл ещё четыре поединка, в двух из них уступив. В 2020 году Борг объявил об уходе из спорта, однако вернулся уже в 2021-м, проведя три поединка и во всех победив.
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