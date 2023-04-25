«Вот что привлекает зрителя». Кудряшов объяснил, почему Павлович похож на Майка Тайсона

Известный российский боксёр-профессионал Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу соотечественника и бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Павловича в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом, который состоялся 23 апреля на турнире UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Павлович одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, продлив свою триумфальную серию до шести выступлений.

«Сергей радует своими нокаутами в первых раундах. Это то, за чем приходит зритель. Смотреть такие бои – одно удовольствие. Павлович всё делает на сто процентов, и я бы очень хотел, чтобы в тяжёлом весе UFC был чемпион из России. Тем более мой земляк.

По поводу того, что Сергей пропускает удары: это бойцовский спорт, не балет. Я не видел чего-то, что могло насторожить. Он не был в опасном, критическом положении. Сергей заработал большую аудиторию, такие стили привлекают внимание, всё он делает правильно. За счёт чего мы узнали имя Майка Тайсона? Искромётные нокауты, полное доминирование – это то, что привлекает зрителя. Я желаю Павловичу продолжать», – цитирует Кудряшова «РИА Новости Спорт».