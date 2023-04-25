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Оскар де ла Хойя обратился к Райану Гарсии после его проигрыша Дэвису

Оскар де ла Хойя обратился к Райану Гарсии после его проигрыша Дэвису
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Оскар де ла Хойя, промоутер американского легковеса Райана Гарсии (23-1, 19 KO), поддержал своего подопечного после его поражения в поединке с чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO), который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде после удара по корпусу, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Поздравляю Джервонту с победой. Райан, я не мог бы гордиться тобой больше после того, через что ты прошёл и что вынес. Ты вернёшься сильнее и лучше», – написал де ла Хойя в социальных сетях.

Ранее двукратный чемпион UFC новозеландец Исраэль Адесанья указал на ошибку, которую совершил Гарсия в поединке с Дэвисом.

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