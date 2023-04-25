Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Усман Нурмагомедов: поставлю на кон всё, но выиграю чемпионский пояс Гран-при Bellator

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов разместил в социальных сетях новый пост, в котором пообещал выиграть Гран-при промоушена.

«Я поставлю на кон всё, но выиграю чемпионский пояс Гран-при Bellator», — написал Усман в социальных сетях.

Напомним, в рамках Bellator 292 состоялся титульный поединок между Усманом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в лёгком весе Бенсоном Хендерсоном.

Бой завершился уверенной победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде. Таким образом, Усман успешно провёл дебютную защиту титула чемпиона Bellator в лёгком весе. Кроме того, российский боец вышел в полуфинал Гран-при легковесов Bellator.

В активе Усмана Нурмагомедова теперь 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед.