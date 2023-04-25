Усман Нурмагомедов: поставлю на кон всё, но выиграю чемпионский пояс Гран-при Bellator

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов разместил в социальных сетях новый пост, в котором пообещал выиграть Гран-при промоушена.
«Я поставлю на кон всё, но выиграю чемпионский пояс Гран-при Bellator», — написал Усман в социальных сетях.
Напомним, в рамках Bellator 292 состоялся титульный поединок между Усманом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в лёгком весе Бенсоном Хендерсоном.
Бой завершился уверенной победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде. Таким образом, Усман успешно провёл дебютную защиту титула чемпиона Bellator в лёгком весе. Кроме того, российский боец вышел в полуфинал Гран-при легковесов Bellator.
В активе Усмана Нурмагомедова теперь 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед.
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