Пауло Коста рассказал, когда состоится его бой с Чимаевым

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в средней весовой категории UFC, высказался по поводу предстоящего поединка со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Бой с Хамзатом Чимаевым состоится – они хотят провести его в октябре в Абу-Даби. Но придётся ждать полгода, и в этом проблема. Они не хотят проводить его раньше, потому что им нужны большие бои для турнира в Абу-Даби», — сказал Коста в подкасте One Hour MMA.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда. Всего на счету шведа 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.
Пауло Коста, в свою очередь, провёл последний бой в августе прошлого года и выиграл единогласным решением судей у Люка Рокхолда. На счету бразильца 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел два поражения.
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