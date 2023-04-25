Хрюнов рассказал, почему Алексей Олейник принял решение продолжить карьеру в России

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, почему экс-боец UFC Алексей Олейник решил продолжить карьеру в России.
«У Алексея было предложение о продолжении контракта с UFC. Но события, которые происходят в России с «Бойцовским клубом», вызвали у Олейника больше эмоций. Благодарен ему за это решение. Уверен, что у нас получится очень интересное сотрудничество. Одно могу сказать точно – его дебют в России состоится 26 мая. Причина такого выбора? Эмоции, эмоции, эмоции. Но это касалось в том числе и денег. Посмотрите, как всё пресно и по-американски. Особенно нужно обращать внимание на то, какие у нас культурные различия. Алексей Олейник – он нас русский человек. Сколько ребят ему подражают, сколько людей с интересом воспринимают каждое его слово, всё, что он делает!» — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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