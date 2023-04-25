RCC открыла специальную бойцовскую стену. В церемонии участвовали Штырков и Курбанов
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RCC открыла специальную бойцовскую стену, на которой были отпечатаны слепки кулаков каждой из дисциплин, представленной в организации. MMA представлял Иван Штырков, бокс — Магомед Курбанов, кулачные бои — Сергей «Кратос» Калинин.
Также стоит отметить, что на стене уже отпечатан слепок кулака российского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Петра Яна.
Кроме того, в пятницу, перед шоу RCC Hard в Екатеринбурге, на стену планируется добавить слепок кулака ещё одного популярного российского бойца Магомеда Исмаилова.
Отметим, что ранее анонсировалось возвращение Магомеда Исмаилова в RCC. Он станет ведущим дебютного турнира на голых кулаках, который пройдёт 29 апреля.
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