RCC открыла специальную бойцовскую стену. В церемонии участвовали Штырков и Курбанов

RCC открыла специальную бойцовскую стену, на которой были отпечатаны слепки кулаков каждой из дисциплин, представленной в организации. MMA представлял Иван Штырков, бокс — Магомед Курбанов, кулачные бои — Сергей «Кратос» Калинин.

Также стоит отметить, что на стене уже отпечатан слепок кулака российского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Петра Яна.

Кроме того, в пятницу, перед шоу RCC Hard в Екатеринбурге, на стену планируется добавить слепок кулака ещё одного популярного российского бойца Магомеда Исмаилова.

Отметим, что ранее анонсировалось возвращение Магомеда Исмаилова в RCC. Он станет ведущим дебютного турнира на голых кулаках, который пройдёт 29 апреля.