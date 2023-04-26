Иван Емельяненко проведёт первый бой в ММА с российским дзюдоистом
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Иван Емельяненко, брат знаменитых бойцов смешанных единоборств Фёдора и Александра Емельяненко, встретится в дебютном поединке ММА с дзюдоистом Алексеем Леденёвым. Поединок состоится на турнире «РЕН ТВ» 26 мая в Москве.
Напомним, ранее сообщалось, что первым соперником Ивана Емельяненко станет бразилец Фабио Мальдонадо.
Леденёв — российский дзюдоист, призёр первенств Европы среди молодёжи, чемпион России 2007 года, призёр этапов Кубка мира, мастер спорта России международного класса. Он выступает в промоушене «Наше дело».
Осенью прошлого года Александр Емельяненко говорил, что Иван принял решение отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации (СВО). Сейчас Ивану 35 лет.
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