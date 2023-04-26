«Рано или поздно мы сойдёмся». Олейник высказался о Дацике

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник высказался по поводу соотечественника Вячеслава Дацика.

«Я сказал не такими словами «набить бубен», потому что у меня нет к нему никакого негатива, но почему бы и нет. Если мы спортсмены, тяжи, выступаем в одной лиге, то рано или поздно сойдёмся. Лучше сойтись раньше, чем позже, и тогда, когда ты готов, а не когда будешь не готов. Мы подерёмся, но «набить бубен» – звучит грубовато. Я привык к другим словам.

Первый раз в жизни я увидел его 24 апреля. Зашёл в зал, где он тренировался со своим тренером, обсудил аспекты моей будущей подготовки и моего боя, а с Вячеславом немного пообщались и сфоткались. Пошутили, поподкалывали друг друга и разошлись. Вместе мы не тренировались, и я не думаю, что стоит это делать», — приводит слова Олейника Metaratings.