«Рано или поздно мы сойдёмся». Олейник высказался о Дацике

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник высказался по поводу соотечественника Вячеслава Дацика.
«Я сказал не такими словами «набить бубен», потому что у меня нет к нему никакого негатива, но почему бы и нет. Если мы спортсмены, тяжи, выступаем в одной лиге, то рано или поздно сойдёмся. Лучше сойтись раньше, чем позже, и тогда, когда ты готов, а не когда будешь не готов. Мы подерёмся, но «набить бубен» – звучит грубовато. Я привык к другим словам.
Первый раз в жизни я увидел его 24 апреля. Зашёл в зал, где он тренировался со своим тренером, обсудил аспекты моей будущей подготовки и моего боя, а с Вячеславом немного пообщались и сфоткались. Пошутили, поподкалывали друг друга и разошлись. Вместе мы не тренировались, и я не думаю, что стоит это делать», — приводит слова Олейника Metaratings.
- 26 апреля 2023
-
15:32
-
15:28
-
14:29
-
13:57
-
13:02
-
12:57
-
12:51
-
12:13
-
11:46
-
11:42
-
10:53
-
10:32
-
10:05
-
10:02
-
09:54
-
08:51
-
00:55
- 25 апреля 2023
-
23:54
-
22:53
-
22:17
-
21:55
-
21:18
-
20:52
-
20:21
-
19:59
-
19:42
-
19:17
-
18:05
-
17:27
-
17:17
-
16:59
-
16:18
-
16:16
-
16:09
-
15:58