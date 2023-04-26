«Компания с оборотом $ 12 млрд платит бонусы по $ 50 тыс.». Экс-чемпион раскритиковал UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американский ветеран Люк Рокхолд раскритиковал организацию за жестокое, по его мнению, обращение с бойцами.

«Сейчас UFC – компания с оборотом в $ 12 млрд в год, однако она продолжает давить бойцов, помещая их в дерьмовые отели и выплачивая им бонусы в размере $ 50 тыс.

Да ладно вам. Любой думающий боец выйдет из всего этого, не желая быть использованным и быть «бойцом UFC». Просто попытайтесь найти другую организацию. Люди держатся за ностальгию по месту бойца UFC, вроде этого дурака Шона Стрикленда, который будет рабом до конца своей жизни», – сказал Рокхолд в интервью Just Scrap Radio.

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