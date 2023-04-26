«Компания с оборотом $ 12 млрд платит бонусы по $ 50 тыс.». Экс-чемпион раскритиковал UFC
Поделиться
Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американский ветеран Люк Рокхолд раскритиковал организацию за жестокое, по его мнению, обращение с бойцами.
«Сейчас UFC – компания с оборотом в $ 12 млрд в год, однако она продолжает давить бойцов, помещая их в дерьмовые отели и выплачивая им бонусы в размере $ 50 тыс.
Да ладно вам. Любой думающий боец выйдет из всего этого, не желая быть использованным и быть «бойцом UFC». Просто попытайтесь найти другую организацию. Люди держатся за ностальгию по месту бойца UFC, вроде этого дурака Шона Стрикленда, который будет рабом до конца своей жизни», – сказал Рокхолд в интервью Just Scrap Radio.
Ранее известный блогер Джейк Пол вызвал на бой Конора Макгрегора.
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
20:14
-
19:14
-
18:33
-
18:01
-
17:29
-
16:22
-
16:04
-
15:32
-
15:28
-
14:29
-
13:57
-
13:02
-
12:57
-
12:51
-
12:13
-
11:46
-
11:42
-
10:53
-
10:32
-
10:05
-
10:02
-
09:54
-
08:51
-
00:55
- 25 апреля 2023
-
23:54
-
22:53
-
22:17
-
21:55
-
21:18
-
20:52
-
20:21
-
19:59
-
19:42
-
19:17
-
18:05
Партнерский контент