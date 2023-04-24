«Ты спрячешься за Дану Уайта и сопьёшься». Джейк Пол вызвал на бой Конора Макгрегора

Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в боксёрском ринге, заявил о желании провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
«Я лучше тебя как боксёр, Конор. И я сделаю то, что не сделал ты – вырублю Нейта [Диаза]. Давай встретимся в главном событии вечера в Дублине после моего боя. Хотя, поскольку ты не владеешь собой, ты спрячешься за Дану [Уайта] и пропьёшь остаток своей жизни», – написал Пол в социальных сетях.
Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Джейк Пол в ночь с 5 на 6 августа проведёт боксёрский поединок с бывшим соперником Макгрегора американцем Нейтом Диазом.
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