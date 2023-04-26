Олейник: Джонс хочет доказать, что он один из лучших, и он не станет бегать от Павловича

Именитый российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник высказался о потенциальном поединке за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) между звёздным американцем Джоном Джонсом и соотечественником Сергеем Павловичем.
«Джонс вышел против Сириля Гана после сумасшедшего простоя и перерыва и показал офигенный бой. Не думаю, что Джон Джонс пришёл сюда выбирать себе соперников и драться раз в год. Я думаю, что он хочет показать, что он один из крутейших в истории, и спокойно уйти. У него это может получиться, поэтому не думаю, что он будет бегать от Павловича, Волкова или кого-то ещё из топовых тяжеловесов», – приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.
Ранее двукратный претендент на титул UFC Чейл Соннен объяснил, почему Джонс должен сразиться с Павловичем до конца карьеры.
Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче
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