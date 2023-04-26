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«Сильный, как носорог». Промоутер Усика оценил шансы Дюбуа в бою с украинцем

«Сильный, как носорог». Промоутер Усика оценил шансы Дюбуа в бою с украинцем
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), высказался о предстоящем поединке подопечного с обязательным претендентом британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO).

«Способен ли Дюбуа победить Усика? Конечно. В противном случае этого поединка не было бы. Это молодой парень, настоящий супертяжеловес. И сильный, как носорог, голодный до побед и мотивированный. Последний поединок Дюбуа не был удачным, он травмировал колено. Надеюсь, что он восстановится», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Chatterbox.

Даниэлю Дюбуа 25 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. Единственное поражение он потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде олимпийскому призёру соотечественнику Джо Джойсу. В настоящий момент Даниэль является регулярным чемпионом WBA.

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