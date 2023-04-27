«Он не должен был так делать». Антонио Тарвер уличил Дэвиса в уловке перед боем с Гарсией

Бывший абсолютный чемпион мира американец Антонио Тарвер прокомментировал результат поединка между легковесами и соотечественниками Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшегося на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Поединок закончился так, как и я ожидал, после одного удара. Правда я считал, что это будет удар в голову. Дэвис уронил Гарсию во втором раунде, но Райан справился. Это была шахматная партия, чуваки.

Мне бы хотелось увидеть сдвоенные и строенные джебы от Райана. Он ни разу не пробил сдвоенный джеб! Он находился за пределами своей дистанции. Он попытался поймать Джервонту левым хуком, но тот ожидал этого. После двух или трёх раундов стало понятно, что Райан неэффективен. Он и сам понял это и пошёл вперёд, что дало Джервонте шанс попасть.

Могло ли на Гарсию повлиять ограничение на восстановление после взвешивания? Да. За десять часов до боя вы думаете о том, чтобы пройти второе взвешивание, и это давит. Не хочу ничего отнимать у Дэвиса, но ему не нужно было так поступать. Если парень сделал вес – дерись с ним! Джервонта Дэвис дал Гарсии шанс на оправдание», – сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.