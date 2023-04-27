«Волки кошек не боятся». Чимаев ответил на вопрос о возможном бое с Рахмоновым

Шведско-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев ответил на вопрос одного из пользователей социальных сетей по поводу возможного поединка с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

«Чимаев, братишка, ты конкретно скажи, пожалуйста. Боишься с казахским тигром Шавкатом Рахмоновым подраться?» — написал пользователь.

«Волки кошек не боятся. Казах, не забывай», — ответил Чимаев.

Чимаев в последнем бою встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.