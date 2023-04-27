Дядя Фьюри: все в команде Тайсона знают, что Усик опасный боец

Питер Фьюри, дядя британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался по поводу украинца Александра Усика.
«Тайсон определённо лучше Джошуа и Уайлдера, но Усик — боец совсем другого уровня. Он сложный соперник для любого боксёра. Бой против Александра не стал бы лёгкой прогулкой для Тайсона. Усик — не маленький тяжеловес. Это был бы близкий бой. Усик — опасный, серьёзный боец. Все в команде Тайсона знают об этом, поэтому о недооценке не может быть и речи», — приводит слова Питера IFL TV.
Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана-соотечественника Дерека Чисору. Позже британец попытался договориться о поединке с Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.
Ранее Фьюри отреагировал на слухи, что может принять участие в мегатурнире с участием главных звёзд дивизиона – Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, который пройдёт в Саудовской Аравии.
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