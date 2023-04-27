Коди Брандейдж назвал двух бойцов UFC, которые не уступают Чимаеву в борьбе

Американский боец UFC Коди Брандейдж поделился мнением о шведе чеченского происхождения Хамзате Чимаеве, отметив его борцовские навыки.

«Борьбу Чимаева можно назвать суперэлитной. Думаю, для Косты это будет не очень подходящий соперник. Ранее никто пока не мог перебороть Пауло. Мы такого не видели, но Хамзат сможет. В среднем весе никто не сможет остановить его борьбу. В качестве исключения, быть может, лишь у Бо Никала и Роберта Уиттакера, это может получиться. Он действительно хорош в этом», — приводит слова Брандейджа Sportskeeda.

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: