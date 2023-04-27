Томпсон назвал бойца, который больше Ковингтона заслуживает титульный поединок в UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американский ветеран Стивен Томпсон высказал мнение, что его соотечественник Колби Ковингтон в меньшей степени заслуживает титульный поединок, чем другой американец Белал Мухаммад. Ранее президент UFC Дана Уайт рассказывал, что Ковингтон подерётся за титул чемпиона в полусреднем весе с Леоном Эдвардсом.

«В дивизионе есть такие парни, как Белал Мухаммад, у которого хорошая победная серия и вообще всё здорово. В конце концов, он победил меня. Полагаю, он больше заслуживает титульного боя, чем Колби Ковингтон», — сказал Томпсон на канале MiddleEasy в YouTube.

В активе Ковингтона 20 боёв, в которых он одержал 17 побед (четыре нокаутом) и потерпел три поражения.

Ян раскритиковал Ковингтона после заявления в полицию: