Энди Руис подтвердил дату боя с Тайсоном Фьюри
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Американец мексиканского происхождения Энди Руис у себя в социальных сетях сделал репост сообщения, в котором говорилось о его поединке с британцем Тайсоном Фьюри.
«Официально: Тайсон Фьюри против Энди Руиса! 22 июля», – говорится в сообщении, репост которого сделал Руис.
Руис в общей сложности провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед (22 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.
В последнем бою Руис одолел представителя Кубы Луиса Ортиса. Фьюри в последнем поединке был сильнее соотечественника Дерека Чисоры.
Усик — Тайсону Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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