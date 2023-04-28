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Энди Руис подтвердил дату боя с Тайсоном Фьюри

Энди Руис подтвердил дату боя с Тайсоном Фьюри
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Американец мексиканского происхождения Энди Руис у себя в социальных сетях сделал репост сообщения, в котором говорилось о его поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Официально: Тайсон Фьюри против Энди Руиса! 22 июля», – говорится в сообщении, репост которого сделал Руис.

Руис в общей сложности провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед (22 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

В последнем бою Руис одолел представителя Кубы Луиса Ортиса. Фьюри в последнем поединке был сильнее соотечественника Дерека Чисоры.

Усик — Тайсону Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:

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