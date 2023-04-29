Сехудо: я лучше Стерлинга во всём, даже внешне

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке с действующим обладателем пояса в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

«Я действительно очень серьёзно отношусь к планированию своих действий в бою. До такой степени, что подбирал всех спарринг-партнёров такого же роста, как Стерлинг. Я считаю, мой бойцовский IQ выше, чем у него. Я лучше во всём — в силе, скорости, опыте, технике, выносливости. Даже внешне я выгляжу лучше», — приводит слова Сехудо ESPN.

Напомним, поединок Генри Сехудо и Алджамейна Стерлинга возглавит турнир UFC 288, который пройдёт в ночь на 7 мая.

Стоит отметить, что для Сехудо это будет первый бой за три года.