Сехудо: я лучше Стерлинга во всём, даже внешне
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке с действующим обладателем пояса в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.
«Я действительно очень серьёзно отношусь к планированию своих действий в бою. До такой степени, что подбирал всех спарринг-партнёров такого же роста, как Стерлинг. Я считаю, мой бойцовский IQ выше, чем у него. Я лучше во всём — в силе, скорости, опыте, технике, выносливости. Даже внешне я выгляжу лучше», — приводит слова Сехудо ESPN.
Напомним, поединок Генри Сехудо и Алджамейна Стерлинга возглавит турнир UFC 288, который пройдёт в ночь на 7 мая.
Стоит отметить, что для Сехудо это будет первый бой за три года.
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