Экс-чемпион в полутяжёлом весе Уорд рассказал, как согласился на бой с Джошуа

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд рассказал, как несколько лет назад дал предварительное согласие на бой с двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

Напомним, Уорд завершил карьеру в 2017 году в возрасте 33 лет после двух подряд побед над российским полутяжеловесом Сергеем Ковалёвым.

«Если честно, планировал повесить перчатки на гвоздь ещё после первого боя с Ковалёвым. Мотивации не было. Она ушла. Но я принял решение провести с ним реванш. В ходе тренировочного лагеря я не сомневался, что побью его досрочно. Если я смог побить его после самого ужасного лагеря в карьере, то после самого крутого — и подавно. Я наконец-то увидел свет в конце туннеля, мне хотелось выступать, я подошёл к бою без травм. Я не сомневался, что это будет досрочная победа.

Победа во втором бою многое изменила. Появился тот самый зуд, появилась мотивация, желание выходить в ринг. И тут — бабах! — и на столе у меня реально крутые предложения. Контракт от НВО и предложение провести сперва бой с Тони Беллью в крузервейте, а затем и с Энтони Джошуа в хэвивейте. Не все знают, что я уже даже дал предварительное добро на всё это. Оставалось примерно два дня к официальному анонсу. Я уже начал планировать организацию тренировочного лагеря. И тут внезапно понял, что не хочу всего этого. Мотивация ушла точно так же внезапно, как и пришла. Я понял, что не хочу этого груза ответственности, этой тяжести на плечах. Я сказал жене: «Думаю, я откажусь от предложения». Если честно, я с трудом сдерживал слёзы», — приводит слова Уорда vRINGe.com.