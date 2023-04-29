Тимоти Брэдли: Гарсия сдался в бою с Дэвисом, и в этом нет сомнений

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Тимоти Брэдли прокомментировал результат поединка между легковесами и соотечественниками Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшегося на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Гарсия сдался, и в этом нет никаких сомнений. Если ты встал сразу же после отсчёта рефери, почему ты не мог подняться на счёт 9? Если боец смотрит вверх, то способен подняться, однако Райан не стал этого делать», – сказал Брэдли в эфире ESPN.

Ранее в интервью Райан Гарсия назвал причину поражения в бою с Дэвисом.