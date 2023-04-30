Алексеева стала четвертой женщиной в UFC, выигравшей бой рычагом колена

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева стала четвёртым бойцом в женском дивизионе UFC, которой удалось одержать победу приёмом рычаг колена, сообщается в «твиттере» UFC News.

Напомним, в дебютном бою UFC россиянка одержала победу над представительницей Швейцарии Штефани Эггер. Поединок завершился уже в первом раунде после эффектного болевого приёма на колено со стороны Алексеевой.

Ранее до Алексеева приёмом рычаг колена побеждали только Маккензи Дерн, Майра Буэно Силва и Ариана Липски.

Напомним, перед турниром Алексеева провалила взвешивание. Алексеева показала вес 63,5 килограмма, превысив лимит на 1,81 килограмма, за что была оштрафована на 30% от своего гонорара в пользу соперницы.