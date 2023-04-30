Ирина Алексеева объяснила проваленную весогонку перед дебютным боем в UFC
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Российский боец UFC Ирина Алексеева ответила на вопрос о проваленной весогонке перед дебютным поединком в американском промоушене.
На турнире UFC Fight Night 223 Ирина Алексеева выиграла болевым приёмом у представительницы Швейцарии Штефани Эггер. Перед боем россиянка превысила лимит весовой категории на 1,8 килограмма и отдала 30% гонорара своей сопернице.
«Прекрасно себя чувствую, несмотря на то что не сделала вес. Главная задумка была в том, чтобы не «умереть» на весогонке и выйти на бой. Отдать любые деньги, лишь бы не сорвать бой, не подвести лигу и зрителей. Было бы намного хуже, если бы сделала вес и не смогла выйти на бой. Так что мы решили не гонять вес и выйти», — сказала Алексеева на пресс-конференции.
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