Алексеева рассказала, когда планирует провести следующий поединок
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Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась своими дальнейшими планами, заявив, что хочет провести свой следующий бой в октябре этого года на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
«Меня очень мотивирует то, что я нахожусь в сильнейшей лиге. Я не просто так здесь. У меня не очень большой профессиональный рекорд, но есть большая любительская база. Это моё место, я должна здесь быть. Дальше будут более серьёзные соперники, я это понимаю и собираюсь пахать ещё больше. Что касается следующего боя, то Абу-Даби в октябре было бы неплохо», — сказала Алексеева на пресс-конференции.
На турнире UFC Fight Night 223 Ирина Алексеева выиграла болевым приёмом у представительницы Швейцарии Штефани Эггер в своём дебютном поединке в организации.
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