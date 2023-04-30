Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексеева рассказала, когда планирует провести следующий поединок

Алексеева рассказала, когда планирует провести следующий поединок
Комментарии

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась своими дальнейшими планами, заявив, что хочет провести свой следующий бой в октябре этого года на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Меня очень мотивирует то, что я нахожусь в сильнейшей лиге. Я не просто так здесь. У меня не очень большой профессиональный рекорд, но есть большая любительская база. Это моё место, я должна здесь быть. Дальше будут более серьёзные соперники, я это понимаю и собираюсь пахать ещё больше. Что касается следующего боя, то Абу-Даби в октябре было бы неплохо», — сказала Алексеева на пресс-конференции.

На турнире UFC Fight Night 223 Ирина Алексеева выиграла болевым приёмом у представительницы Швейцарии Штефани Эггер в своём дебютном поединке в организации.

Материалы по теме
Алексеева — яркая российская вспышка в UFC! Таких там не было никогда
Алексеева — яркая российская вспышка в UFC! Таких там не было никогда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023