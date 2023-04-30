Алексеева рассказала, когда планирует провести следующий поединок

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась своими дальнейшими планами, заявив, что хочет провести свой следующий бой в октябре этого года на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Меня очень мотивирует то, что я нахожусь в сильнейшей лиге. Я не просто так здесь. У меня не очень большой профессиональный рекорд, но есть большая любительская база. Это моё место, я должна здесь быть. Дальше будут более серьёзные соперники, я это понимаю и собираюсь пахать ещё больше. Что касается следующего боя, то Абу-Даби в октябре было бы неплохо», — сказала Алексеева на пресс-конференции.

На турнире UFC Fight Night 223 Ирина Алексеева выиграла болевым приёмом у представительницы Швейцарии Штефани Эггер в своём дебютном поединке в организации.