«Он попал в ребро?» Стал известен разговор Гарсии с тренером после остановки боя с Дэвисом

Телеканал Showtime, осветивший поединок звёздных американских легковесов Джервонты Дэвиса (29-0, 27 KO) и Райана Гарсии (23-1, 19 KO) циклом короткометражных фильмов, запечатлел на видео разговор Гарсии с тренером сразу же после окончания боя.

Напомним, Дэвис остановил соперника в седьмом раунде, поймав его контратакой и пробив по корпусу. После поединка пошёл слух, что Гарсия был травмирован во время подготовки.

Джо Гуссен, тренер Гарсии: «Райан, он попал в ту часть ребра?»

Гарсия: «Да».

Гуссен: «Я так и понял».

Гарсия: «Я не хотел продолжать из-за ребра. Но всё нормально. Не хочу оправдываться».

Гуссен: «Нет-нет-нет… Позволь сказать, что с таким ударом тяжело справиться. Ты предпочёл бы удар в челюсть».