«Он попал в ребро?» Стал известен разговор Гарсии с тренером после остановки боя с Дэвисом
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Телеканал Showtime, осветивший поединок звёздных американских легковесов Джервонты Дэвиса (29-0, 27 KO) и Райана Гарсии (23-1, 19 KO) циклом короткометражных фильмов, запечатлел на видео разговор Гарсии с тренером сразу же после окончания боя.
Напомним, Дэвис остановил соперника в седьмом раунде, поймав его контратакой и пробив по корпусу. После поединка пошёл слух, что Гарсия был травмирован во время подготовки.
Джо Гуссен, тренер Гарсии: «Райан, он попал в ту часть ребра?»
Гарсия: «Да».
Гуссен: «Я так и понял».
Гарсия: «Я не хотел продолжать из-за ребра. Но всё нормально. Не хочу оправдываться».
Гуссен: «Нет-нет-нет… Позволь сказать, что с таким ударом тяжело справиться. Ты предпочёл бы удар в челюсть».
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