«Теперь всё понятно». Гарсия объяснил поражение от Дэвиса — виноват Чингисхан

Прошло чуть больше суток с грандиозного боксёрского боя Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии. Организовать поединок было невероятно сложно: у настолько звёздных парней имелось огромное количество как финансовых, так и спортивных требований. Зато сама схватка оправдала все ожидания — Джервонта и Райан зарубились от души, порадовав зрителей. Как и ожидалось, победил Танк, в седьмом раунде нокаутировавший соперника жестоким ударом по корпусу.

Как и полагается настолько громкому бою, без скандалов не обошлось. К счастью, дело не в допинге или несправедливом судейском решении. Бурю вызвал простой монгольский парень Эрдэнэбатын Цэндбаатар, который был одним из спарринг-партнёров Гарсии. Точнее, шумиха поднялась после его видеообращения к проигравшему: «Райан, во время спарринга я повредил тебя ударом по корпусу. И теперь ты проиграл Дэвису. Мне очень жаль. Ты в порядке?»

Казалось бы — ничего особенного, просто боксёр по прозвищу Чингисхан решил словить немного хайпа на громком событии, раз уж он имел к нему непосредственное отношение. Но, по всей видимости, у Гарсии действительна имелась травма, которую нанёс как раз Цэндбаатар. Информацию о серьёзном повреждении косвенно подтвердил отец Райана после поединка, объясняя, почему удар Дэвиса стал таким разрушительным.

Самое любопытное, что Джервонта ещё за несколько недель до боя откровенно намекнул, что знает про травму Гарсии. Многие тогда подумали, что это очередные игры разума в исполнении непобеждённого американца, но теперь те слова Танка выглядят совсем иначе: «Райану нанесли травму ударом в корпус. Он думал, что я этого не знаю? Нет, я говорю не о поединке, а о том, что происходило во время спаррингов».

Гарсия — неглупый парень и быстро соединил одно с другим. Логический ряд вполне логичный: Чингисхан рассказал команде Дэвиса о травме своего спарринг-партнёра, после чего Танк нокаутировал соперника именно ударом в корпус. Что и стало секретом победы. Конечно, Райан мгновенно обвинил Эрдэнэбатына, что неудивительно: «Печально, что у меня в лагере была крыса. Какого чёрта, что это за фигня? Но, слава богу, теперь всё понятно».

Монгольский боксёр поспешил отвести от себя подозрения: «Братан, я использовал гугл-транслейт, чтобы записать сообщение. Наверное, это кривой перевод и моя вина. Но о какой крысе ты говоришь? Я даже по-английски не говорю. Мне Танк вообще не нравится, когда-нибудь я его нокаутирую. Я болел за тебя. Ты — отличный боец, но просто постарайся в следующий раз извлечь уроки из спаррингов, чтобы не проиграть в бою от такого же удара. Удачи тебе», — написал Чингисхан в соцсетях.

Эрдэнэбатын действительно подсказал Дэвису секрет победы? Сложный вопрос. Ведь рассказать о травме мог далеко не только боксёр, который её нанёс. Но Танк наверняка что-то знал, иначе не разбрасывался бы заявлениями о повреждении Гарсии за несколько недель до боя. Скорее всего, поэтому Джервонта действительно сделал ставку на удар в корпус — и она сработала. Только это проблема Гарсии, а не его соперника. Дэвис победил законно, а всё остальное его волновать не должно.