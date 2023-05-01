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Стали известны первые соперники российских боксёров на мужском чемпионате мира в Ташкенте

С 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан) состоится мужской чемпионат мира по боксу. Сборная России будет принимать в нём участие с национальной символикой. Ранее состоялась жеребьёвка турнира, в ходе которой определились первые соперники россиян.

До 48 кг: Эдмонд Худоян встретится с Нуруллахом Ойалом из Турции.

До 51 кг: Василий Егоров встретится с Саметом Гумусом из Турции.

До 54 кг: Дмитрий Двали (пятый сеяный) встретится с Заидом Альбитаром из Иордании.

До 57 кг: Эдуард Саввин (четвёртый сеяный) встретится с победителем в паре Альзахми (ОАЭ) — Эрнандес Мартинец (Сальвадор).

До 60 кг: Всеволод Шумков (третий сеяный) встретится с победителем в паре Владислав Ворошилов (Израиль) — Мохаммади (Афганистан).

До 63,5 кг: Габил Мамедов (третий сеяный) встретится с победителем в паре Жанторо Ташиев (Киргизия) — Табисо Дламини (Свазиленд).

До 67 кг: Тархан Идигов встретится с Йелишо (Эфиопия).

До 71 кг: Игорь Свиридченков встретится с Мартинесом Мартинесом (Испания).

До 75 кг: Павел Сосулин (шестой сеяный) встретится с Сангваном Самитом (Индия).

До 80 кг: Имам Хатаев (третий сеяный) встретится с победителем в паре Руиз Ферейра (Парагвай) — Аржан Исени (Македония).

До 86 кг: Шарабутдин Атаев (третий сеяный) встретится с Миланом Савичем (Сербия).

До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (пятый сеяный) встретится с победителем в паре Софьян Боуафиа (Франция) — Вагкан Нанитзанян (Греция).

Свыше 92 кг: Алексей Дронов встретится c Камшыбеком Кункабаевым (Казахстан, пятый сеяный).