Стали известны первые соперники российских боксёров на мужском чемпионате мира в Ташкенте

С 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан) состоится мужской чемпионат мира по боксу. Сборная России будет принимать в нём участие с национальной символикой. Ранее состоялась жеребьёвка турнира, в ходе которой определились первые соперники россиян.
До 48 кг: Эдмонд Худоян встретится с Нуруллахом Ойалом из Турции.
До 51 кг: Василий Егоров встретится с Саметом Гумусом из Турции.
До 54 кг: Дмитрий Двали (пятый сеяный) встретится с Заидом Альбитаром из Иордании.
До 57 кг: Эдуард Саввин (четвёртый сеяный) встретится с победителем в паре Альзахми (ОАЭ) — Эрнандес Мартинец (Сальвадор).
До 60 кг: Всеволод Шумков (третий сеяный) встретится с победителем в паре Владислав Ворошилов (Израиль) — Мохаммади (Афганистан).
До 63,5 кг: Габил Мамедов (третий сеяный) встретится с победителем в паре Жанторо Ташиев (Киргизия) — Табисо Дламини (Свазиленд).
До 67 кг: Тархан Идигов встретится с Йелишо (Эфиопия).
До 71 кг: Игорь Свиридченков встретится с Мартинесом Мартинесом (Испания).
До 75 кг: Павел Сосулин (шестой сеяный) встретится с Сангваном Самитом (Индия).
До 80 кг: Имам Хатаев (третий сеяный) встретится с победителем в паре Руиз Ферейра (Парагвай) — Аржан Исени (Македония).
До 86 кг: Шарабутдин Атаев (третий сеяный) встретится с Миланом Савичем (Сербия).
До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (пятый сеяный) встретится с победителем в паре Софьян Боуафиа (Франция) — Вагкан Нанитзанян (Греция).
Свыше 92 кг: Алексей Дронов встретится c Камшыбеком Кункабаевым (Казахстан, пятый сеяный).
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