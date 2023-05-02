Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Атлас – о поражении Гарсии в бою с Дэвисом: Фьюри стал богачом, потому что поднялся

Атлас – о поражении Гарсии в бою с Дэвисом: Фьюри стал богачом, потому что поднялся
Аудио-версия:
Комментарии

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка между звёздными американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшегося 23 апреля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.
«Я хочу сделать отсылку к Тайсону Фьюри. Тот факт, что он поднялся в первом бою с Уайлдером, сделал это богатеем. Если бы он не встал, то не стал бы богачом и не стал бы тем Тайсоном Фьюри, которого мир знает сейчас.

Всегда есть возможность встать независимо от того, как сильно вас избили и сколько раз вас уронили. Если вы недостаточно крепки ментально, то не добьётесь успеха на элитном уровне», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Он попал в ребро?» Стал известен разговор Гарсии с тренером после остановки боя с Дэвисом
Материалы по теме
Остался только один. Дэвис нокаутировал Гарсию страшным ударом в корпус
Остался только один. Дэвис нокаутировал Гарсию страшным ударом в корпус
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023