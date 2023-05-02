Атлас – о поражении Гарсии в бою с Дэвисом: Фьюри стал богачом, потому что поднялся

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка между звёздными американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшегося 23 апреля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Я хочу сделать отсылку к Тайсону Фьюри. Тот факт, что он поднялся в первом бою с Уайлдером, сделал это богатеем. Если бы он не встал, то не стал бы богачом и не стал бы тем Тайсоном Фьюри, которого мир знает сейчас.

Всегда есть возможность встать независимо от того, как сильно вас избили и сколько раз вас уронили. Если вы недостаточно крепки ментально, то не добьётесь успеха на элитном уровне», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.