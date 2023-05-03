Курбанов: Гарсия — блогер. Сделанный рекламный боец

Известный российский боксёр Магомед Курбанов высказался о звёздном американском легковесе Райане Гарсии, который в своём последнем поединке нокаутом в седьмом раунде проиграл чемпиону мира в трёх весовых категориях и соотечественнику Джервонте Дэвису. После выступления сообщалось, что Гарсия во время подготовки получил травму ребра, которую ему нанёс спарринг-партнёр.
«Команда Гарсии заявила, что в лагере был шпион? Это всё отмазки, отговорки. Если ты уверенный в себе парень, жёсткий, какая разница, кто у тебя в лагере? Значит, бей этого парня в лагере. Что, ты от него в печень пропускаешь? Не хочу принижать его заслуги, но он блогер. Сделанный рекламный боец», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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