Камару Усман: после Чимаева меня может ждать четвёртый бой с Эдвардсом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что его история с Леоном Эдвардсом ещё не закончена и он может вновь встретиться с британцем, но сначала хочет бой с Хамзатом Чимаевым.
«Я честен с вами. Можно устроить не так много интересных боёв, и Чимаев — самый интересный соперник. Мы можем стать хедлайнерами PPV. И Стивен Томпсон — последний парень из моей эпохи, с которым я не дрался. Это тоже мог бы быть интригующий бой.
Думаю, Леон Эдвардс будет удерживать титул. Я всё ещё ощущаю, что в этом противостоянии точка не поставлена. Только уважение ему за то, что он чемпион, но мне нужна финальная точка. Мне нужно, чтобы ты показал, что ты лучше меня от начала и до конца поединка. Думаю, я должен подраться с Чимаевым, а потом, если Леон продолжит выигрывать, нас ждёт четвёртый бой», — цитирует Усмана ESPN.
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