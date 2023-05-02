Деонтей Уайлдер был арестован по обвинению в незаконном хранении оружия

Американский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уалдер был задержан в Лос-Анджелесе по обвинению в незаконном хранении оружия, сообщает TMZ.

Сообщается, что боксёра остановили на дороге, так как окна машины были затонированы, а номерной знак закрыт. При этом полицейский, задержавший Уайлдера, почувствовал запах марихуаны и на основании этого провёл обыск машины, в которой нашёл марихуану и пистолет калибра 9-мм. После заключения Уайлдера под стражу, боксёр был вежлив с сотрудниками и ранним утром он был освобождён.

Позже в «Твиттере» Уайлдер прокомментировал задержание за незаконное хранение оружия: «Я предпочитаю быть в безопасности, чем сожалеть».

Уайлдер провёл 46 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 43 победы (42 — нокаутом), потерпел два поражения. Ещё один бой завершился вничью.