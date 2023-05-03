Чимаев — о Камару Усмане: отправим на пенсию!
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев оставил комментарий под сообщением пресс-службы UFC в соцсетях промоушена. Пост был посвящён возможному поединку Хамзата с бывшим чемпионом лиги в полусреднем весе Камару Усманом.
«Камару Усман открыт для боя с Хамзатом Чимаевым. Как вам идея такого поединка?» — говорилось в сообщении UFC.
«Отправим на пенсию!» — прокомментировал пост Чимаев.
Чимаев в последнем бою, который прошёл в сентябре 2022 года, встречался со спортсменом из США Кевином Холландом и победил его удушающим приёмом.
Усман, в свою очередь, последний поединок провёл 18 марта в рамках UFC 286, где уступил бойцу из Великобритании Леону Эдвардсу.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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