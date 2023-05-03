Чимаев — о Камару Усмане: отправим на пенсию!

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев оставил комментарий под сообщением пресс-службы UFC в соцсетях промоушена. Пост был посвящён возможному поединку Хамзата с бывшим чемпионом лиги в полусреднем весе Камару Усманом.

«Камару Усман открыт для боя с Хамзатом Чимаевым. Как вам идея такого поединка?» — говорилось в сообщении UFC.

«Отправим на пенсию!» — прокомментировал пост Чимаев.

Чимаев в последнем бою, который прошёл в сентябре 2022 года, встречался со спортсменом из США Кевином Холландом и победил его удушающим приёмом.

Усман, в свою очередь, последний поединок провёл 18 марта в рамках UFC 286, где уступил бойцу из Великобритании Леону Эдвардсу.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: