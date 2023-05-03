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«Он бьёт сильнее Бетербиева». Украинец Гвоздик назвал опаснейшего соперника в карьере

«Он бьёт сильнее Бетербиева». Украинец Гвоздик назвал опаснейшего соперника в карьере
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинский ветеран Александр Гвоздик (18-1, 14 KO) назвал, по его мнению, опаснейшего соперника в своей профессиональной карьере.

Им оказался бывший обладатель титула WBC канадец Адонис Стивенсон. Напомним, поединок бойцов состоялся в декабре 2018 года и завершился победой украинца нокаутом в 11-м раунде. После выступления Стивенсон попал в больницу с отёком мозга.

«Без сомнений, Стивенсон – самый опасный нокаутёр, с которым я встречался. Бетербиев очень жёстко бьёт, но я считаю, что Стивенсон бьёт сильнее. Попадает так, что аж мурашки по коже. Стивенсон не очень активен, но бьёт по-настоящему тяжело», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Boxing News.

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