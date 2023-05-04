Кормье: хочу, чтобы Джонс подрался с Сергеем Павловичем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что хотел бы, чтобы действующий обладатель титула в тяжёлом весе Джон Джонс провёл поединок с россиянином Сергеем Павловичем.

«Джон по-прежнему лучший в мире. Его вдохновила идея перехода в тяжёлый вес. Это был вызов, это волновало его, но, кажется, всё сложилось легче, чем он ожидал. Он слишком легко переехал Сириля Гана. Где вызов? Он говорил об этом до боя. Говорил, что хочет почувствовать опасность, но не почувствовал. Я бы хотел, чтобы он продолжил карьеру и сразился с таким парнем, как Сергей Павлович», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.

Сергей Павлович идёт на серии из шести нокаутов подряд, причём все они были оформлены в первых раундах, что является историческим рекордом промоушена.