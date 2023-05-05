Туйнов: Сульянов любит громко говорить. Он подтверждает своим словам делом, но не всегда
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Российский кикбоксёр Влад Туйнов отреагировал на новости о том, что глава Hardcore Анатолий Сульянов заявил о желании купить TOP DOG.
«Да, я слышал громкие высказывания Анатолия. Но он любит громко говорить. Он подтверждает своим словам делом, но не всегда. И я думаю, для него это была новая возможность хайпануть. Это хорошо для индустрии. Это вызвало у фанатов эмоции ожидания комментария Регбиста. Я думаю, это те промоушены, которые будут развиваться, расти и искать новую возможность для реализации своих целей. Думаю, что пока слияния двух организаций не должно произойти. Что это будет постоянная конкуренция, это будет развивать рынок, индустрию», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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