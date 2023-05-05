Александр Емельяненко: Гаджиев никто и звать никак, воровал деньги и убил такую лигу

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказал мнение о президенте AMC Fight Nights Камиле Гаджиеве.

«Камил Гаджиев никогда не дрался, Камил Гаджиев не боец, он никогда не занимался спортом. Говорит для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Пусть Камил Гаджиев развивает свою версию. Он взял и убил такую огромную лигу. Вот тебе и Камил Гаджиев. Что он сделал? Он убил версию – и пацанам негде драться. Разобрали их кто куда за три копейки, они разбежались. Всё. Умерла версия, нет её.

Он никто и звать его никак. Был раньше на бюджете у спонсоров, воровал у них деньги и проводил турниры. Кто у него из бойцов? Исмаилов и Минеев. Больше никого и нет там, больше никого и не знаю. У него умерла лига, умерла версия, умер Камил Гаджиев», — сказал Емельяненко на YouTube-канале «Ушатайка».