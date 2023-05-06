Сауль «Канело» Альварес — Джон Райдер: во сколько начало боя, где смотреть прямой эфир

В ночь на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика) состоится большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок между топовым мексиканским боксёром, действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом и британцем Джоном Райдером.

Бой не будет транслироваться в России. Турнир покажет стриминговый сервис DAZN, главный бой вечера между Канело и Райдером начнётся не ранее 5:00 мск.

Сауль Альварес в своём последнем поединке одержал победу над известным казахстанским боксёром Геннадием Головкиным. Всего в активе Канело 62 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 58 побед и потерпел два поражения.

Джон Райдер провёл 37 поединков в профессиональной карьере, в которых выиграл 32 боя и потерпел пять поражений.