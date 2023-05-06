Бой Курбанова и Соро пройдёт в атмосфере мира вечнозелёных растений

RCC Boxing Promotions готовит для зрителей очередное шоу, которое будет окружать отборочный бой между россиянином Магомедом Курбановым и французским боксёром Мишелем Соро, который пройдёт сегодня, 6 мая, в Екатеринбурге и станет главным событием вечера бокса, организованного промоушеном.

Вокруг ринга вырастут тысячи деревьев и создадут атмосферу для полного погружения.

Команда по CG-графике, световому оформлению и монтажу больше месяца работает над «оранжереей», которая выйдет за рамки светодиодного экрана в оформлении площадки и продолжит сюжетную линию предыдущего турнира с участием Чёрного Льва.

Напомним, это уже не первое невероятное шоу, организованное на боксёрских турнирах в Екатеринбурге.