Даже в UFC такого нет. Как в Екатеринбурге устраивают невероятные шоу

Минуло больше недели с яркого боксёрского шоу, главным событием которого стал поединок Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова. Схватка эта получилась действительно крутой. И пусть парням не хватало базовых навыков в боксе, они с лихвой компенсировали всё это максимальной самоотдачей и желанием не разочаровать фанатов.

На протяжении шести раундов Иван и Магомед бомбили друг друга мощнейшими ударами, только чудом удержавшись на ногах. Однако красота в Екатеринбурге была не только в ринге, но и вокруг него. Огромные экраны, световое шоу и шикарный проморолик боя Штырков — Исмаилов порадовали зрителей арены ДИВС.

Права на видео принадлежат промоушену RCC. Посмотреть ролик можно на официальном канале RCC на YouTube.

ДИВС – это площадка, где всё началось. Здесь был первый большой турнир РМК. RCC появится только через два года. Здесь вокруг Ивана Штыркова закрутился первый скандал, уже закончивший карьеру Миша Алексеев взял титул чемпиона мира WBO среди молодежи, а главная угроза Тимофея Цзю, яркий Магомед Курбанов, проводил только шестой бой в карьере.

«На тот момент организацией турниров занимались 5-10 человек, да и вообще, в принципе, развитием RCC. Сейчас есть люди, которые занимаются медиа, есть подразделения, которые занимаются ТВ-трансляцией, и так далее. В 2016 году визуальным шоу управляли четыре человека, теперь — 20», — вспоминает первый крупный турнир продюсер шоу RCC Фёдор Муратов.

Разница между первыми турнирами и нынешними — как между небом и землёй. Если сравнить бой Штыркова против Монсона и боксёрский поединок Ивана с Исмаиловым, сразу бросается в глаза колоссальная разница в оформлении. Тогда всё было сделано максимально просто и непритязательно, сейчас вся арена заполнена цифровыми декорациями и впечатляет даже при отсутствии зрителей.

«В России никто особенно не занимался оформлением внешнего вида поединков, и, когда мы прорабатывали концепцию, решили, что будем отличаться от других в том числе по качеству ТВ-картинки. Мы должны быть интересными даже тем, кому не нравится то, что происходит в ринге или в клетке. Решили, что будем заботиться о зрителях, в том числе и о маленьких, начиная со входа на арену», — продолжает Фёдор.

В итоге RCC объединили бои и концерты. Когда смотришь шоу Штырков vs Исмаилов, уже трудно представить, чтобы лига подошла к вопросу оформления как-то иначе – сотни квадратных метров экранов, двигающиеся цифровые декорации, классный проморолик. А вот на старте было достаточно много экспериментов: привлекали музыкантов, запускали на ринге голограммы и так далее. Только спустя несколько лет был найден, как представляется, идеальный баланс.

Но главный толчок к развитию RCC начался в 2018 году, когда к промоутерской компании по боксу добавились ММА и кикбоксинг. Тогда же к Ивану Штыркову присоединились новые хедлайнеры: Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. К последнему, кстати, в Екатеринбурге особое отношение: перед боем с Вячеславом Дациком физическое и моральное состояние брата Последнего Императора восстанавливали именно местные тренеры и врачи.

Шоу перед боем Штырков — Исмаилов Фото: RCC Boxing Promotions

Безусловно, UFC — самый сильный промоушен планеты, а в России доминирует ACA, но масштабность и яркость шоу для этих организаций стоят даже не на втором месте. А вот RCC старается из каждого турнира сделать представление максимального уровня. За каждым промоушеном стоит определённое наследие, вклад RCC можно разбить на две части: развитие своей географической территории (лига не проводит турниры за пределами УрФО. — Прим. «Чемпионата») и внедрение понятия «Екатеринбург – столица единоборств».

В качестве примера концентрации внимания на шоу можно снова упомянуть боксёрский бой Штыркова и Исмаилова. Стердаун провели на мероприятии с участием Магомеда Курбанова, а на заднем фоне разместили Олимп как метафору спортивного пути. В таких же декорациях сняли и проморолик, ставший украшением бойцовского вечера. Интересный сюжет, специальные костюмы, компьютерная графика — за коротким роликом стоит немало труда. И, конечно, актёрское мастерство Ивана и Магомеда.

«Мы сделали отсылку к античной части, которая окружала Олимп. Троя, Древний Рим, символика того времени, но без конкретики. Каждый гость оценивает происходящее сам, докручивает», — говорит Муратов.

Чтобы собрать сцену и оформить арену ДИВС для этого поединка, в городе взяли в аренду все экраны. Вообще все. Зачастую площадки, где проходят бои RCC, не могут выполнить всех требований по электричеству или нагрузки на потолок. Например, в Тюмени на RCC 14 для шоу надо было 600 КвТ, арена же дала только 150, а чтобы повесить свет над клеткой, пришлось чистить крышу от снега, лишь бы убрать излишнюю нагрузку.

В битве двух гладиаторов победил Магомед Исмаилов Фото: RCC Boxing Promotions

«Бойцы понимают, что этот путь из подтрибунных помещений на ринг или в клетку имеет не меньшее значение, чем сам бой. Тот же Курбанов заранее подбирает музыку, Хамзин и Нагибин придумывают себе какие-то образы. Исмаилов и вовсе приезжает за день до турнира, чтобы ничего не упустить. На бой против Штыркова он даже попросил внести определённые корректировки в наши идеи. С Иваном мы тоже всё это обсуждаем. Это наш подход», — подытоживает Муратов.

В планах у лиги масса ярких и интригующих событий. Жаль, что пока лишь единицы российских боксёров могут сражаться за значимые мировые чемпионские пояса. Но в RCC верят в то, что и Магомед Курбанов выйдет под своды главной екатеринбургской бойцовской арены против Тимофея Цзю. Об этом бое в Екатеринбурге мечтают, а сам Тим, вероятно, его опасается.

И в заключение автор этого материала должен посетовать на один существенный нюанс, который делает яркое шоу на турнирах RCC локальным событием. К сожалению для телевизионных болельщиков, бóльшая часть той красоты, которая исторически привлекает фанатов бокса в частности и единоборств — в целом, от их взглядов ускользает, перекрываемая рекламой. Но будем надеяться, что и этот вопрос уральцы решат.