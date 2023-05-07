Двалишвили высказался в преддверии боя Стерлинг – Сехудо

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке на турнире UFC 288 между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

«Посмотрим, кто следующий для Алджо. Я слышал, что тут Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли. Так что посмотрим, кто будет биться с Алджо. Посмотрим, кто будет биться со мной. Я готов! Погнали!» –приводит слова Двалишвили пресс-служба UFC.

Алджамейну Стерлингу 33 года. В последнем бою на UFC 280 в октябре американец техническим нокаутом во втором раунде победил экс-чемпиона и соотечественника, Ти Джея Диллашоу.

Генри Сехудо 36 лет. Боец не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 досрочно остановил легенду промоушена Доминика Круза.

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