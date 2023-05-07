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«Самые лёгкие деньги в жизни». Макгрегор отреагировал на победу Стерлинга над Сехудо

«Самые лёгкие деньги в жизни». Макгрегор отреагировал на победу Стерлинга над Сехудо
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал победу Алджамейна Стерлинга над Генри Сехудо в рамках главного события турнира UFC 288, прошедшего в ночь на 7 мая в Ньюарке (США).

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Стерлинг одержал победу над Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.

«Самые лёгкие деньги, которые я когда-либо зарабатывал. На Алджо ни царапины! Поздравляю! Генри — хороший маленький боец, но прекращай постоянно говорить о планах. За всю карьеру у этого парня меньше 20 боёв. Его финты — это всё, научи меня своему мастерству. Сделал шпагат, как стриптизёрша, и его посадили на задницу. Восхитительно», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

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