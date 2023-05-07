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Опубликованы судейские записки боя Канело — Райдер

Опубликованы судейские записки боя Канело — Райдер
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В ночь на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика) прошёл большой боксёрский вечер, главным событием которого стал поединок между местным боксёром, действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом и британцем Джоном Райдером.

Поединок завершился победой Канело единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109). В Сети появились судейские записки поединка.

Судейские записки боя Канело — Райдер

Судейские записки боя Канело — Райдер

Всего в активе Сауля Альвареса 63 поединка в профессиональной карьере, он одержал 59 побед, 39 из которых — досрочно. Дважды мексиканец проиграл, ещё два раза бои с его участием завершились вничью.

Джон Райдер, в свою очередь, потерпел шестое поражение на профессиональном ринге. Также в активе британца 32 победы, 18 из которых были добыты досрочно.

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