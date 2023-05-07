Тони Фергюсон арестован за вождение в нетрезвом виде в Голливуде

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает издание TMZ.

Инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 мая в Лос-Анджелесе (США). Боец врезался на своём пикапе в припаркованные машины, после чего его автомобиль перевернулся набок. По информации ресурса, Фергюсон отказался пройти алкотест и был доставлен в отделение полиции.

Напомним, Фергюсон не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 проиграл удушающим приёмом звёздному соотечественнику Нейту Диазу. Поражение стало для американца пятым подряд. До этого он уступил Майклу Чендлеру, Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гэтжи.

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