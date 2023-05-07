«Канело дал Дмитрию шанс». Промоутер Бивола призвал его сразиться с мексиканцем

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, призвал его провести реванш с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.

«Сауль сказал, что хочет подраться с Биволом. Он намерен сразиться с ним в полутяжёлом весе, и я надеюсь, что у нас получится это устроить. Да, команда Бивола хочет, чтобы поединок прошёл во втором среднем весе, но в своё время Канело дал Дмитрию шанс. Тогда команда Бивола победила. Теперь она должна дать шанс Канело», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, в своём последнем бою в ноябре Бивол победил единогласным судейским решением мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.